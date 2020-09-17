Мужчине из Удмуртии грозит до 15 лет лишения свободы за убийство жены

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, супруги вместе выпивали, позже между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил жену. Женщина пыталась убежать, но муж ее догнал и еще несколько раз ударил. Потерпевшая упала на землю, после чего обвиняемый ударил головой о лежащий камень. Кода женщина перестала оказывать сопротивление, мужчина ушел пить домой. Через некоторое время он скинул тело жены в погреб и засыпал землей, - говорится в сообщении.

Женщина скончалась от удушения. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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