Жителя Удмуртии осудили за растление малолетних девочек

Фото: Архив

В Удмуртии суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что в 2010 году мужчина совратил знакомую малолетнюю девочку, а в 2013 – свою малолетнюю дочь. В ходе предварительного следствия была проведена экспертиза, согласно которой у подсудимого есть признаки психического расстройства (педофилия), - сообщает пресс-служба.

Подсудимый признал вину в совершенных преступлениях. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В исправительную колонию Удмуртии пытались перебросить телефоны.

- Карта распространения коронавируса на 17 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.