В исправительную колонию Удмуртии пытались перебросить телефоны

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

В исправительную колонию в Удмуртии мужчина пытался переправить с помощью квадрокоптера телефоны и сим-карты. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

- В свертке, который изъяли сотрудники колонии, были три телефона, три сим-карты, зарядка, флешка и USB-адаптер. Позже на территории был задержан мужчина, при нем был пульт от квадрокоптера. Во время опроса он признался, что пытался переправить осужденным запрещенные предметы, - говорится в сообщении.

На данный момент в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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