Коронавирус в Ижевске, последние новости на 17 сентября: 67 новых случаев заражения и 35 человек в тяжелом состоянии

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии на утро 17 сентября зафиксировали 67 новых случаев заражения коронавирусом. По информации регионального оперштаба еще 64 человек выздоровели, их выписали.

Большинство заразившихся коронавирусом – ижевчане. Подробную карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

Так, на 17 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 170 случаев коронавируса, 3 163 человека выздоровели, 78 летальных случаев. На данный момент 736 человек в удовлетворительном состоянии, 158 средней степени тяжести, 35 в тяжелом состоянии.

А ЧТО В РОССИИ?

В России количество зараженных вирусом увеличилось на 5762. Случаи смертей от коронавируса увеличились на 144 и составляет 19066. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 5754.

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