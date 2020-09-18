В выходные на некоторых улицах Ижевска ограничат движение

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В Ижевске 19 и 20 сентября будет ограничено движение на некоторых улицах. Это связано с проведением соревнований. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, 19 сентября с 08:00 до 14:30 будет ограничено движение по улице Свободы от улицы Красногеройская до улицы Советская (движение участников вдоль улицы Пушкина и Советская будет по тротуару). При этом 18 сентября с 12:00 до 15:00 19 сентября остановка по маршруту проведения соревнований будет запрещена.

20 сентября, в воскресенье, с 13:00 до 18:00 будет ограничено движение по Набережной Ижевского пруду от улицы Милиционная 7а, до строительных ворот у Монумента «Навеки с Россией».

Водителей просят быть внимательными и планировать маршруты заранее.

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