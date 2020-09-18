Пьяный ижевчанин ударил полицейского

Фото: Сергей Грачев

В Ижевске расследуется уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, 30 августа вечером пьяный 39-летний мужчина шел после работы домой. По пути он встретил знакомого, с которым произошел конфликт, в результате подозреваемый сам вызвал полицию. Мужчины были доставлены на пост полиции, в ходе личного досмотра подозреваемый достал нож и оказал активное сопротивление полицейским, - говорится в сообщении.

Также мужчина пнул полицейского, в результате чего сотрудник получил ушиб кисти руки. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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