Пожарные в Удмуртии спасли четырех людей из горящей квартиры

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

В Сарапуле (Удмуртия) 15 сентября пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- Сообщении о возгорании в квартире на улице Гоголя поступило в 18:16, прибывшие на место пожарные увидели, что из окна на втором этаже идет черный дым, который и квартиры шел на лестничную клетку. Таким образом пути эвакуации для людей были заблокированы, - говорится в сообщении.

Огнеборцы с использованием спасательных устройств вывели по лестнице двух женщин и мужчину, 17-летнюю девушку эвакуировали с 5 этажа с помощью пожарной лестницы.

Возгорание ликвидировали через 8 минут. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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