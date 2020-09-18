Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?

Фото: Амир Закиров

Впереди выходные, какая погода будет ждать жителей Ижевска, расскажет «Комсомолка» в традиционном обзоре.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 19 сентября, днем ожидается +10…+11 градусов, небольшой дождь, ночью +5…+7 градусов, небольшой дождь.

20 сентября, в воскресенье, днем будет +8…+10 градусов, небольшой дождь, ночью +5…+6 градусов, небольшой дождь.

По предварительным данным, на следующей неделе станет немного теплее, средняя температура составит +15 градусов, ночью +8 градусов. Осадки ожидаются только в понедельник, далее будет ясная погода.

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