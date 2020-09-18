Чиновницу из Сарапула, которую задержали по подозрению в халатности, отправили под домашний арест

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

Начальницу управления имущественных отношений администрации Сарапула поместили под домашний арест. Ранее женщину задержали по подозрению в халатности, в результате которой погибли два подростка.

По данным следствия, чиновница должна была контролировать снос аварийного дома, под обломками которого погибли подростки. При этом женщина на суде не стала отрицать причастность к преступлению.

По решению суда женщина пробудет под домашним арестом до 15 ноября 2020 года с рядом ограничений, например, запрет на использование интернета и телефона.

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