Погода в Ижевске 20 сентября: до +10 градусов и дожди

Фото: Сергей Грачев
Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 сентября, воскресенье. Пока вы потягиваетесь в кровати и строите планы на день, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.
Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра сегодня днем ожидается +8…+10 градусов, местами дожди, ночью +3…+5 градусов, временами дожди.
По данным сервиса Яндекс погода,20 сентября днем ожидается +8…+10 градусов, небольшие дожди, ночью +5…+6 градусов, небольшие дожди.
Желаем вам хорошего выходного!
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