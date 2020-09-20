Погода в Ижевске 20 сентября: до +10 градусов и дожди

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 сентября, воскресенье. Пока вы потягиваетесь в кровати и строите планы на день, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра сегодня днем ожидается +8…+10 градусов, местами дожди, ночью +3…+5 градусов, временами дожди.

По данным сервиса Яндекс погода,20 сентября днем ожидается +8…+10 градусов, небольшие дожди, ночью +5…+6 градусов, небольшие дожди.

Желаем вам хорошего выходного!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Движение по мосту через реку Ягуречка открыли в Удмуртии.

- Итоги недели в Удмуртии: уголовные дела по обрушению барака в Сарапуле, слово экс-главы региона в суде и 303 закрытых на карантин класса.