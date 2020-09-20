81 человек заразились коронавирусом в Удмуртии за сутки

Фото: Амир Закиров

На утро 20 сентября в Удмуртии зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом. По сообщениям регионального оперштаба 21 человек выздоровел.

Так, за сутки коронавирус нашли у 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском, Сарапульском районах, по одному случаю — в Глазовском, Киясовском районах.

На данный момент 785 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 223 средней степени тяжести и 37 человек в тяжелом состоянии.

Всего на 20 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 408 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 3 283 человека выздоровели, 80 летальных случаев.

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