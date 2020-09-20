До 10 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за хранение наркотиков

Фото: Сергей Грачев

Полицейские Глазова (Удмуртия) задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили сверток с веществом, по результатам экспертизы веществом оказалось наркотическим средством. При этом было установлено, что задержанный уже был судим за аналогичные преступления.

На данный момент возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Сейчас задержанный находится под стражей.

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