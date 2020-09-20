Уроженец Удмуртии написал песню для экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера

Фото: instagram.com/kasimov.n.ramil

Уроженец Удмуртии, режиссер Рамиль Касимов написал песню для экс-солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Премьера песни «Мой Питер» состоялась 14 сентября.

- Отдельная благодарность моим соавторам-единомышленникам Рамилю Касимову и Дмитрию Заи цеву за точность слога и крепкость рифм. Лишнии раз доказывая, что Санкт-Петербург вдохновляет не только питерцев, - написал Денис Клявер на странице в Инстаграм.

Также отмечается, что несмотря на называние песни «Мой Питер» Рамиль Касимов посвятил ее малой родине — городу Глазову.

Напомним, это не первый опыт работы с артистом, ранее режиссер из Удмуртии и Денис Клявер ко дню матери выпустили очередную версию популярного хита (подробнее).

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