Ремонт завершается в детской поликлинике №9

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В детской поликлинике №9 Ижевска завершаются ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- В здании учреждения отремонтирована вентиляция, в некоторых помещениях заменили окна и двери. Рабочим осталось покрасить стены и привести в порядок электрику. Ремонт планируют завершить в конце сентября, - говорится в сообщении.

Работы в поликлинике проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, в 17 медучреждениях в этом году появится новое оборудование. В поликлинику №9 в октябре поступит диагностический цифровой рентгеновский аппарат для рентгенографии и риноларингофиброскоп.

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