ХК «Ижсталь» уступила команде из Московской области

Фото: Наталья Акилина

19 сентября на ижевском льду состоялась встреча ХК «Ижсталь» и «Динамо» из Московской области. По результатам игры сталевары уступили сопернику со счетом 2:5. Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Так, к 37-й минуте матча счет был в пользу ижевской команды – 2:0, но динамовцы не сдавались и открыли счет, а после еще и увеличили преимущество. В третьем периоде в ворота «Ижстали» соперник забросил еще 4 шайбы.

- Начали мы неплохо. У ребят было желание, настрой. Вышли, повели 2:0, но эти обидные удаления подвели. Так получилось, что период, когда нужно было формировать тактику, мы все ушли на больничные. Сейчас по ходу игр приходится выявлять ошибки, учить взаимодействиям. К сожалению, пока не очень получается. Очень хотели удмуртским болельщикам подарок сделать – выиграть, начать с победы домашнюю серию. Не получилось. Возможно, будут и жесткие меры приняты, - отметил и.о. главного тренера ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин.

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