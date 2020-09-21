Монумент «Слава ВДВ» открылся в Ижевске

Фото: пресс-служба Ижевска

Около Дворца детского и юношеского творчества открыли монумент «Слава ВДВ». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Открытие состоялось в День Оружейника 19 сентября. Идея появилась еще три года назад в Союзе десантников Удмуртии. Он вложил 1,5 млн рублей в разработку эскиза памятника, создание монумента, нанесение барельефов и установку видеонаблюдения на территории. Рядом благодаря проектам «Жилье и городская среда» и «Инициативное бюджетирование» благоустроили пешеходные дорожки, поставили освещение, скамейки и урны.

— Сегодня отмечаем практически профессиональный праздник ижевчан — День оружейника. В этой жизни меняется многое, приходят новые события, проекты, меняется вооружение, появляются новые тактики ведения боя. Но неизменными остаются важные качества воинов – честь, мужество, отвага. И возведенный монумент как нельзя лучше отражает силу боевого братства и любовь к Родине, — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Длина монумента — 12 метров, высота стел — от 4 до 5,5 м. На памятнике появились барельефы с изображениями погибших воинов.

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