Личный прием жителей Удмуртии проведет заместитель генпрокурора России

Фото: Диля Ахмадишина

24 сентября в Удмуртии пройдет личный прием жителей заместителем генерального прокурора России Сергеем Зайцевым совместно с прокурором республики Артемом Николаевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Прием пройдет с 13:30. Жители смогут обратиться по вопросам соблюдения прав на получение своевременной и полной зарплаты, а так же в сферах ЖКХ, в том числе при подготовке и прохождении отопительного сезона 2020 – 2021 гг., - говорится в сообщении.

Граждан будут принимать по предварительной записи в республиканской прокуратуре и в режиме видеоконференцсвязи из студий горрайпрокуратур Удмуртии. Записаться на личный прием можно 21 и 22 сентября с 09:30 до 16:30 по телефонам (3412) 94-85-39, 94-86-25, (831) 220-51-04.

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