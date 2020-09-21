Во дворе дома по улице Милиционная в Ижевске нашли труп мужчины

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа мужчины во дворе одного из домов по улице Милиционная в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, потерпевший несколько дней выпивал со знакомым. В ночь с 19 на 20 сентября между мужчинами произошел конфликт на почве ревности. Позже они вышли на улицу, где подозреваемый ударил знакомого ножом в спину, - говорится в сообщении.

От ранения потерпевший скончался через непродолжительное время. На данный момент подозреваемый задержан, следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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