Двое жителей Башкирии подозреваются в краже золотых украшений из ломбарда в Удмуртии

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Полицейские Удмуртии задержали двоих жителей соседней Башкирии по подозрению в краже золотых украшений стоимостью почти 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, ночью злоумышленник проник в ломбард в Сарапуле, разбил витрины монтировкой и похитил украшения. Его напарник при этом наблюдал за окружающей обстановкой. Также установлено, что мужчины готовились к краже - они следили за ломбардом с марта, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент возбуждено уголовное дело, злоумышленники находятся под стражей.

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