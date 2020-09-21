Спортсмены из Удмуртии на чемпионате России по велоспорту среди лиц с ПОДА завоевали серебряные медали

Фото: sportur.ru

Спортсмены из Удмуртии Арлсан Гильмудтинов и Сергей Пудов на чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с поражением опорно-двигательного аппрата завоевали серебряные медали. Об этом сообщает портал sportur.ru.

В гонке на 1000 м в классе С1-С2 ижевчанин Арслан Гильмудтинов показал результат 1:18,236 и стал вторым. Первое место досталось представителю Свердловской области.

В гонке на 1000 м в классе С4-С5 второй результат показал представитель Удмуртии Сергей Пудов 1:12,845, чемпионом стал гонщик из Москвы.

Чемпионат по велоспорту стартовал 18 сентября.

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