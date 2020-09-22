С начала 2020 года в Удмуртии санавиация совершила 186 вылетов

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В Удмуртии с начала 2020 года санавиация совершила 186 вылетов. Был эвакуирован 181 пациент, из них 11 детей, в том числе 2 ребенка до года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Санавиация чаще всего оказывала помощь жителям Глазовского, Игринского, Якшур-Бодьинского и Можгинского районов.

- В этом году планируется строительство вертолетной площадки на территории «1 РКБ МЗ УР». Уже получено положительное заключение госэкспертизы, вскоре начнутся строительно-монтажные работы, - говорится в сообщении.

Также в течение 2021-2022 гг. запланировано строительство вертолетных площадок в крупных больницах республики.

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