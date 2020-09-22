На Центральной площади Ижевска устраняют последствия визита вандалов

Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске на Центральной площади устраняют последствия визита вандалов. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Подрядчик восстановил испорченные скамейки и урны, были посажены вновь зеленые насаждения. В ближайшее время будет убрано граффити, нанесенное на тротуар и электрошкафы. Восстановлением разбитых остановочных павильонов занимается городская служба благоустройства и дорожного хозяйства, - говорится в сообщении.

Также администрация Октябрьского района города обратилась в полицию. На данный момент проводятся оперативные мероприятия, изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, вандалы напали на Центральную площадь в ночь с 19 на 20 сентября (подробнее).

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