Три человека с коронавирусом в Удмуртии скончались

ФОТО: pixabay.com

В Удмуртии на утро 22 сентября зарегистрировано 84 новых случая заражения коронавирусом. За сутки 53 человека выздоровели, три человека скончались (мужчины 66 и 64 лет и женщина 89 лет). Об этом сообщает оперштаб региона.

- Из заразившихся 40 ижевчан, 9 жителей Увинского района, по 8 случаев зарегистрировано в Селтинском районе и Воткинске, у 5 жителей Можги, 4 жителей Завьяловского района, 3 жителей Можгинского района, по 2 случая зарегистрировано в Малопургинском и Воткинском районах, по одному случаю - в Сарапуле, Вавожском и Алнашском районах, - говорится в сообщении.

На данный момент 864 человека в удовлетворительном состоянии, 246 - средней степени тяжести, 38 в тяжелом состоянии. Всего на 22 сентября в Удмуртии зарегистрировано 4 577 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 3 346 человек выздоровели, 83 летальных случая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- С начала 2020 года в Удмуртии санавиация совершила 186 вылетов.

- На Центральной площади Ижевска устраняют последствия визита вандалов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.