За сутки у жителей Удмуртии мошенники похитили более 1,7 млн рублей

Фото: Ульяна Колмогорова

В Удмуртии за сутки у местных жителей мошенники похитили более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Так злоумышленники звонят доверчивым жителям, представляются сотрудниками банков и сообщают, что с их счета пытаются списать деньги. Чтобы сохранить сбережения жителям нужно было перевести их на «безопасный» счет. Один случай похищения денег был под видом аренды квартиры.

На данный момент по ряду преступлений возбуждены уголовные дела, по остальным проводится проверка.

УМВД России по Ижевску напоминает гражданам об угрозах стать жертвами дистанционных имущественных преступлений. Рекомендация полиции, способная сохранить ваши сбережения, остается в силе: при любых подобных звонках сразу прекратите разговор и позвоните на «горячую линию» банка строго по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты.

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