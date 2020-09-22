80-летняя пенсионерка скончалась при пожаре в многоквартирном доме Ижевска

Фото: Егор Литвинов, Елена Хасанова/ИГГС

21 сентября вечером поступило сообщение о пожаре в доме на улице Орджоникидзе в Ижевске. Прибывшие спасатели спасли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Дым шел из квартиры на третьем этаже. В результате поиска пожарные спасли по лестнице двух человек, еще 8 вывели из задымленного здания. При этом в одной из комнат, где начался пожар, была обнаружена 80-летняя женщина без признаков жизни, - говорится в сообщении.

На данный момент выясняются обстоятельства и причины пожара.

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