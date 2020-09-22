Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели пенсионерки при пожаре в Ижевске

Фото: ИГГС

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 80-летней женщины при пожаре в одном из домов в Первомайском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным проверки, 21 сентября вечером в одном из домов по улице Орджоникидзе произошел пожар. Загорелась комната в коммунальной квартире, при этом, по имеющейся информации, погибшая злоупотребляла алкоголем, курила и с трудом передвигалась, - говорится в сообщении.

Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении. На данный момент следователь осмотрел место происшествия, назначил экспертизы, опрашивает соседей погибшей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ну вот и всё... Фонтан на Центральной площади законсервируют на зиму. Но несколько дней он еще проработает.

- 21 сентября на дорогах Удмуртии получили травмы сразу трое несовершеннолетних детей.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.