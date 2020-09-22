Светомузыкальный фонтан в Ижевске законсервируют на зиму

Фото: Сергей Грачев

Сухой фонтан на Центральной площади в Ижевске законсервируют на зиму. Об этом сообщает пресс-служба города.

Фонтан будет работать до 27 сентября включительно, а 28 сентября его подготовят к зиме.

- Из системы фонтана сольют воду, промоют чашу, фильтры и переведут их в режим хранения. До начала работы в следующем году будет отключено электропитание и демонтировано проекционное оборудование, - говорится в сообщении.

Напомним, в рамках проекта «Закулисье» расскажем и покажем, как устроено техническое помещение сухого фонтана на Центральной площади. Больше фото, видео и ответы на самые популярные вопросы в материале.

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