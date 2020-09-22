21 сентября на дорогах Удмуртии получили травмы сразу трое несовершеннолетних детей

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии за 21 сентября на дорогах пострадали сразу трое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Так, в Можгинском районе 53-летняя женщина, водитель машины «Шкода Октавия», сбила 10-летнюю девочку на велосипеде. В тот же день в Ижевске по улице Металлистов 33-летний водитель машины «Лада Калина» сбил 10-летнего мальчика-пешехода, который внезапно выбежал на дорогу. В результате мальчика отвезли в больницу.

Вечером 21 сентября в Сарапуле 37-летняяя женщина, водитель машины «Ока», на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 14-летнюю девочку-пешехода. В результате ДТП девочка получила травмы.

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