Ущерб от «нападения» вандалов на Центральную площадь и остановку составляет более 100 тысяч рублей

Фото: instagram.com/adevytkin

Глава Октябрьского района Ижевска Владимир Девяткин сообщил, какой ущерб нанесли вандалы, напавшие на Центральную площадь утром в воскресенье.

- Были повреждены зеленые насаждения, урны, скамейки, изрисованы электрические щиты и разбит электронный планшет и стеклянная стена остановки. В деньгах ущерб Центральной площади был оценен в сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Большая сумма уйдет на восстановление планшета и остановок - более 100 тысяч рублей, - отметил глава района.

Также Владимир Девяткин сообщил, что на Центральной площади установлено 7 камер видеонаблюдения и все записи переданы в полицию.

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