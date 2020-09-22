Ночью и днем 23 сентября в Удмуртии ожидается усиление ветра

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Жителей Удмуртии предупреждают об усилении северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Так, ночью 22-23 сентября и днем 23 сентября порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Горожанам рекомендуют не оставлять открытыми окна и балконы, водителям - внимательно выбирать места парковки, быть аккуратными при движении.
По данным сервиса Яндекс погода 23 сентября в Удмуртии днем будет +13…+14 градусов, ночью +3…+6 градусов, утром возможен дождь.
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