Депутаты Удмуртии приняли закон о запрете курения кальянов в местах, где запрещено табакокурение

Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии депутаты на очередной сессии госсовета приняли закон, который запрещает курение кальянов и никотиносодержащей продукции в местах, где запрещено табакокурение. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Теперь нельзя курить кальян на набережных, в зонах, которые расположены на расстоянии менее 5 метров от входов в здания социальных служб и в помещениях гостиниц.

Такое стало возможным на основании законопроекта, который гласит, что никотиносодержащие смеси и кальяны приравниваются к сигаретам.

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