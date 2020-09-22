Ижевчанка приняла участие в шоу «Миллион на мечту» на канале ТВ-3

Фото: предоставлено телеканалом

Ижевчанка Алена Яковлева приняла участие в шоу «Миллион на мечту» (16+), которое выходит на телеканале ТВ-3. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Жительница Ижевска решила пойти на программу, чтобы выиграть миллион и потратить деньги на суррогатное материнство. Сама девушка не может иметь детей.

- 1 миллиона рублей, по подсчётам Алены и ее мужа, хватило бы, чтобы покрыть все расходы - и именно за ним ижевчанка отправилась на ТВ-3. По условиям программы, нужно убедить звездное жюри, что именно тот или иной участник достоин денег, - говорится в сообщении.

Выпуск с Аленой Яковлевой покажут 25 сентября, в пятницу на канале ТВ-3 в 20:00.

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