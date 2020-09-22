25-летний осужденный из Тюменской области похищал деньги со счетов жителей Удмуртии

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В Удмуртии вынесли приговор осужденному из Тюменской области, который дистанционно похищал деньги у местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что находясь в исправительной колонии Тюменской области, с июля 2019 года по январь 2020 года осужденный звонил жителям Удмуртии. В разговоре он представлялся сотрудником службы безопасности банка и под предлогом незаконного перевода, предлагал потерпевшим перечислить деньги на «резервный» счет, - говорится в сообщении.

Так он обманул 12 жителей на общую сумму более 550 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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