Погода в Ижевске на 23 сентября: дождливо и пасмурно

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня нам с вами, судя по всему, редко придется видеть солнце. По прогнозам синоптиков, оно выглянет только с утра, а день будет дождливым и пасмурным.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем будет +10…+12 градусов, ночью +7…+9 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода днем будет +12…+13 градусов, ночью +3…+6 градусов.

Желаем вам отличного дня!

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