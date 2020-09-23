Награду Федерального агентства по делам молодежи получил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов получил награду Федерального агентства по делам молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Ранее Сергей Смирнов долгое время работал в сфере молодежной политики, а также работал помощником и замруководителя Росмолодежи.

Как сообщается на сайте ведомства, знаки отличия агентства вручаются за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в сфере государственной молодежной политики. Вместе с Сергеем Смирновым награду получили еще 7 чиновников из регионов.

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