До 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину, который убил сожительницу

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия в январе 2020 года обвиняемый вернулся в Ижевск из Республики Сахалин и жил с 28-летней девушкой. Как сообщили свидетели, мужчина выпивал, нигде не работал и бил сожительницу. 11 июля обвиняемый выпивал в компании, позже между мужчиной и девушкой произошла ссора на почве ревности. Обвиняемый взял нож и несколько раз ударил потерпевшую, - говорится в сообщении.

Девушка скончалась в больнице. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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