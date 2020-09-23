Полицейские задержали 19-летнего ижевчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Фото: пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте

В Ижевске сотрудники местного линейного отдела МВД России на транспорте задержали 19-летнего ижевчанина по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета, а также спичечный коробок с веществом. По результатам экспертизы выяснилось, что смесь имеет в составе наркотик, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Задержанный находится под стражей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Водитель в Ижевске сбил 9-летнего мальчика-пешехода.

- Награду Федерального агентства по делам молодежи получил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.