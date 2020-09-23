Водитель в Ижевске сбил 9-летнего мальчика-пешехода

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске 22 сентября около 12:45 по улице Ворошилова произошло ДТП с участием 9-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 39-летний водитель машины «Рено Дастер» сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

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