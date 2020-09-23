Пенсионер из Удмуртии подозревается в убийстве сына

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 38-летнего местного жителя в одном из домов в Воткинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 22 ноября вечером 38-летний мужчина и его 64-летний отец выпивали. Позже между ними произошла ссора, отец взял нож и несколько раз ударил сына. От полученных ранений потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Подозреваемый задержан, следователем готовятся материалы и в суд для избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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