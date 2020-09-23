Мошенники похитили 350 тысяч рублей у пенсионерки из Удмуртии

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В полицию обратилась 60-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что компания, в которой она заказывала биодобавки разорилась и ей положена компенсация. Чтобы ей получить 400 тысяч рублей, нужно было оплатить комиссию 25 тысяч рублей. Женщина перевела деньги, через несколько дней позвонили снова и сообщили, что нужно заплатить за курьерскую доставку. Так потерпевшая переводила деньги на разные счета в течение двух недель, - говорится в сообщении.

Ущерб составил 350 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

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