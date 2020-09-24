Погода в Ижевске 24 сентября: тепло и преимущественно ясно

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Временное потепление продолжается, хотя ночи остаются холодными. Подробнее о погоде во вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, утром 24 сентября возможен туман, а днем ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Температура воздуха составит +13..+15°С, ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +3°С, ожидается переменная облачность и также без осадков. Ветер южный, 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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