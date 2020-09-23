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С 22 сентября 2020 года в лесах Удмуртии сняли особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды по региону.

- Режим отменен в связи со стабилизацией пожароопасной ситуации в лесах на территории республики, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее противопожарный режим вводили в лесах с 1 мая 2020 года (подробнее).

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