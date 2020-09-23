Коронавирус в Ижевске, последние новости на 23 сентября: 81 случай заражения вирусом и 37 человек в тяжелом состоянии

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На утро 23 сентября в Удмуртии зарегистрировали 81 случай заражения коронавирусом, по сообщениям регионального оперштаба три человека с подтвержденным анализом на вирус скончались (мужчина 88 лет и две женщины 89 и 83 года). Также за сутки выписали 78 человек.

Подробную карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

На данный момент 870 человек в удовлетворительном состоянии, 241 средней степени тяжести, 37 в тяжелом состоянии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 4 658 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 3 424 человек выздоровели, 86 летальных случаев.

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