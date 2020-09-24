Ушла из жизни депутат Госсовета и Почетный гражданин Удмуртии Зоя Степанова

Фото: пресс-служба Государственного Совета

В среду, 23 сентября, ушла из жизни зампредседателя постоянной комиссии Государственного Совета по здравоохранению, демографической и семейной политике, Почетный гражданин Удмуртии Зоя Степнова. Об этом сообщается на сайте Госсовета республики. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Зоя Ивановна родилась 21 января 1949 года. Она окончила Витебский технологический институт легкой промышленности и начала трудовой путь на Ижевской трикотажной фабрике, ныне – ЗАО «Сактон», которую затем возглавила, проработав руководителем предприятия более 20 лет.

Также Зоя Степанова являлась председателем Ассоциации легкой промышленности Удмуртской Республики; с 1996 года возглавляла региональную общественную организацию «Союз женщин Удмуртской Республики».

Зоя Ивановна избиралась депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. С 2003 по 2007 гг. являлась заместителем Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики.

Редакция «Комсомольской правды - Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Зои Ивановны.

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