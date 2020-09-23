Матпомощь при рождении ребенка получили 93 студенченские семьи в Удмуртии

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В Удмуртии 93 студенческие семьи получили матпомощь при рождении ребенка – 100 тысяч рублей. Об этом на странице в соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

- На такую выплату могут рассчитывать студенческие семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в связи с рождением в 2019, 2020 годах ребенка, имеющие среднедушевой доход семьи не более 20 768 рублей на человека, - написал глава республики.

Всего в бюджете Удмуртии на 2020 год на эти целы было предусмотрено 7 млн рублей, а затем выделено еще 5 млн рублей из-за увеличения количество семей.

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