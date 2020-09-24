22 новых автомобиля скорой помощи получила Удмуртия

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

22 новых санитарных автомобиля класса В - 13 машин марки «Форд» и 9 машин УАЗ «Патриот» - получила Удмуртия, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Девять единиц техники останется в Ижевске, остальные отправятся в районные больницы. Новые автомобили скорой помощи получат Воткинск, Можга, Алнаши, Балезино, Игра, Вавож, Ува, Грахово, Кизнер и Сюмси.

Автомобили были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», они укомплектованы современным оборудованием: дефибриллятором и электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции легких, комплексом подачи медицинских газов, кислородным ингалятором, дефибриллятором-монитором, инфузоматом, глюкометром, аспиратором и бактерицидным облучателем.

Сейчас парк автомобилей скорой медицинской помощи Удмуртии составляет 251 автомобиль. Всего в 2020 году в регион поступило 43 единицы техники.

- Критичная потребность в автомобилях скорой помощи в республике закрыта, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. - Но в районных больницах еще осталась техника, которая требует плановой замены, поэтому в следующем году мы продолжим работу в этом направлении. Если специалисты будут ощущать острую потребность в дополнительном транспорте, то мы будем находить решения, обращаться в федерацию за дополнительной поддержкой. К примеру, такая ситуация возникла в Завьяловской районной больнице. На территории выросло количество амбулаторных больных, транспорта у врачей было недостаточно. Мы оперативно решили вопрос с транспортом.

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