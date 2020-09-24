Роспотребнадзор временно закрыл салон красоты в Удмуртии Фото: pixabay.com

В можгинском салоне красоты выявили нарушения санитарных требований, которые ввели во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

- По фактам выявленных нарушений в отношении индивидуальных предпринимателей были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ и 08 сентября 2020 г. - говорится в сообщении.

Можгинский районный суд принял решение о закрытии салона на трое суток.

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