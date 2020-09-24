Прокатиться за 50 рублей: в Парке Горького проходит акция, по которой можно купить билеты по сниженной цене Фото: Константин ИВШИН

В Парке Горького проходит акция. По ней можно посетить аттракционы за 50 и 100 рублей. Об этом сообщили в аккаунте «Парки Ижевска» ВКонтакте.

За 100 рублей можно приобрести билеты на аттракционы: Автодром, Тополь, Гусеница, Луна, Колесо обозрения, Cosmo Jet, Cotton Club, Летающие слоны, Бумеранг, Батут «Змей Горыныч», Бамперные лодки.

Все остальные обойдутся в 50 рублей.

В «Парках Ижевска» предупреждают, что аттракционы работают при условии хорошей погоды.

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