Погода в Ижевске на 25 сентября: до +18 и переменная облачность Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 25 сентября. Пока вы готовитесь хорошо провести выходные, «Комсомолка» расскажет о погоде последнего рабочего дня этой недели.

Согласно данным Удмуртского гидрометцентра, утро 25 сентября встретит нас ясной погодой. Днем ожидается +14…+18 градусов, возможна переменная облачность без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.

Ночью сохранится небольшая облачность, температура воздуха понизится до 0…+2 градусов. Ветер останется южным, 2-5 м/с. Местами возможны заморозки.

Желаем вам отличных выходных!

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