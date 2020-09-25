Легковушка под управлением нетрезвого водителя столкнулась с грузовиком в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими произошло поздним вечером 24 сентября на 38-м километре автодороги «Елабуга – Пермь» Алнашского района Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Около 22:40 минут нетрезвый 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» совершил столкновение со встречным автомобилем «ГАЗ». На месте происшествия погиб 22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ». Сам водитель легковушки, а также еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы. Водитель грузового автомобиля, 35-летний мужчина, по-видимому, не пострадал.

ФОто: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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